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РПЦ не будет закрывать храмы из-за угрозы коронавируса

19.03.2020 / 12:02
РПЦ не будет закрывать храмы из-за угрозы коронавируса
Митрополит Иларион Источник: patriarchia.ru
Решение не отменять богослужения в храмах вовсе не означает, что в Русской Православной Церкви недооценивают угрозу

Русская Православная Церковь не будет закрывать храмы из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, сообщает patriarchia.ru.

«Священноначалие Русской Православной Церкви не рассматривает какие-либо варианты борьбы с коронавирусом, предполагающие закрытие храмов, принудительное уменьшение числа верующих за богослужениями или полный перевод богослужения из режима офлайн в режим онлайн. И в течение Великого поста, и на Пасху будут проводиться реальные богослужения с участием реальных прихожан», — подчеркнул владыка Иларион.

При этом архиерей отметил, что решение не отменять богослужения в храмах вовсе не означает, что в Русской Православной Церкви недооценивают угрозу.

«Если вирус будет распространяться и число зараженных расти, если будут появляться новые распоряжения властей относительно борьбы с коронавирусом, Церковь будет на них реагировать. Сказанное относится как к Церкви в целом, так и к отдельным епархиям, где будет непременно учитываться эпидемиологическая обстановка», — отметил митрополит Иларион.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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