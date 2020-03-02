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Замминистра здравоохранения: медицинская система Украины готова к фиксации случаев коронавирусной инфекции

02.03.2020 / 17:58
Заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко осмотрел готовность больниц Житомира, Ровно и Сарн, констатировал готовность медицинской системы страны фиксировать случаи коронавирусной инфекции.

Заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко осмотрел готовность больниц Житомира, Ровно и Сарн, констатировал готовность медицинской системы страны фиксировать случаи коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе профильного министерства.

"Во время визита "важно понять готовность больниц, а главное - готовность самого медицинского персонала. Это касается как профессиональных навыков, так и морального духа. Медики готовы предоставлять всю необходимую медицинскую помощь пациентам с Коронавирусной инфекцией", – цитирует пресс-служба замминистра на сайте ведомства в воскресенье.

Также Ляшко констатировал, что в случае необходимости, медицинские работники готовы работать сверхурочно. "Все сотрудники хорошо осведомлены о том, что делать в случае фиксации COVID-19. Во всех 3 городах уже были проведены как минимум 2-3 обучения. Также медики рассказали, что отработали механизмы еще при пандемическом гриппе, когда достаточно большое количество больных нуждались интенсивной терапии.

"В больницах Житомира, Ровно и Сарны являются инфекционные боксы, выделенных специально на случай регистрации или подозрения COVID-19. Сейчас они пустуют и готовы в любую минуту принимать пациентов. Например, в Ровно в них уже побывало 4 человека с подозрением, что не подтвердились. Алгоритм действий отработан, медики соглашаются - все спланировано правильно. Что будут делать в случае необходимости проводить реанимационные мероприятия - медики знают", - отметил он.

Также Ляшко отметил, что в Житомирской больнице есть отделение интенсивной терапии и есть план на случай, "как и где оказывать помощь большому количеству пациентов, отделение можно переоборудовать".

"В Ровно до конца следующей недели будет полностью подготовлено отделение интенсивной терапии в инфекционном отделении. Но в случае необходимости оказания помощи уже сейчас - пациентов для интенсивной терапии готовы принимать другие отделения", – заявил замминистра.

В Минздраве напомнили, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая COVID-19.

"Сейчас есть около 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, инфекционные боксы, 2 тыс. врачей-инфекционистов, 5 тыс. медицинского персонала, работающего в инфекционных больницах", – резюмировали в министерстве.

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коронавирус, Минздрав, Виктор Ляшко
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