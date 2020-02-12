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Митрополит Антоний рассказал, какой вопрос никогда не нужно задавать Богу

12.02.2020 / 14:22
Митрополит Антоний рассказал, какой вопрос никогда не нужно задавать Богу
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний подчеркнул, что человек несет ответственность за все происходящее с ним

Существует вопрос, задавая который Богу, человек признается в плачевном положении своей души.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Господи, за что?! Вопрос этот - опасная ловушка, и присутствие его в жизни свидетельствует о плачевном положении нашей души.

Адресуя данный вопрос Всевышнему, мы ловко перекладываем свою вину на Бога: это Он виноват, что все так получилось. Я здесь ни при чем. Я - жертва. Вот это чувство жертвы - чистой воды лукавство, которое опасно и крайне разрушительно для личности. Но помимо лукавства мы незаметно впадаем в еще более страшный грех - ропот на Бога», - объяснил митрополит Антоний.

По словам владыки, в этом вопросе звучит «гордое несмирение, вызов Богу, скрытая уверенность в своем превосходстве над другими, нежелание довольствоваться тем, что есть, убежденность, что достоин большего. Именно из этого вопроса рождается внутренний бунт против Бога, который может закончиться самым ужасным образом – отпадением от Бога, отступничеством».

Митрополит Антоний подчеркнул, что человек несет ответственность за все происходящее с ним.

«Никто, кроме нас самих, не виноват. Мы своим образом жизни, ходом мысли, поступками пришли к тому, что имеем. Все хорошее, что есть в нашей жизни, - незаслуженный подарок от Бога, все плохое - плоды наших слов и мыслей. Все в жизни следует осмысливать, рассуждение - венец добродетелей. Важно, в каком ключе осмысливать, в какую сторону смотреть. Всегда следует смотреть по направлению к Богу. Каждый день и все события дня должны приближать нас к Нему, выводить к свету. Если же мы, рассуждая, остаемся во мраке собственных убеждений и страхов, то это не рассуждения, а горделивое упрямство, собственное мнение, возведенное в ранг последней инстанции», - отметил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний подчеркнул, что так как «всяк человек – ложь», то доверять и надеяться необходимо только на Бога и соотносить свои убеждения с Евангелием.

«Если у нас возникли трудности, нужно не ломать руки и бросаться задавать вопрос мирозданию «за что?», а срочно сверить свой жизненный курс с евангельскими истинами», - заключил владыка.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит антоний
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