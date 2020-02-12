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Зеленский: телеграм-каналы не читаю, открывал несколько раз, в них какой-то хаос, "сюр" и много грамматических ошибок

12.02.2020 / 15:23
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что не читает Телеграмм-каналы, только несколько раз открывал и увидел, что в них "в целом какой-то хаос и сюр", а те, кто их ведет, не являются журналистами.

"Телеграм-каналы я лично не читаю. Телеграм-каналы я открывал несколько раз. "Джокер" этот появился, "Темный рыцарь", "Легитимный" есть такой. Во-первых, я не могу читать что-либо, где в каждом предложении страшные грамматические ошибки. Мне это неприятно, честно вам говорю. Во-вторых, там какой-то хаос в целом, что-то люди придумывают, пишут о каких-то наших встречах, какой-то "сюр". Этот хаос влияет на информационное поле, порождает хаос в головах, сомнения, негативные эмоции", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Зеленский отметил, что не считает всех людей, которые сегодня ведут блог, влог или Телеграм-канал, журналистами.

"Если бы в хирургии каждый, кто брал скальпель, имел бы право оперировать, было бы много жертв. В случае журналистики жертвы увидеть труднее, однако они есть. Это люди, которые не могут вернуть себе репутацию. С ними работал человек, не профессионал, но в руках у него был этот скальпель. Уничтожение любой профессии всегда происходит тогда, когда туда приходит непрофессионал", - указал он.

Источник

Зеленский, Телеграм-каналы
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