Войти | Зарегистрироваться
16:03

среда,
12 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский допускает конфликт с Коломойским из-за обыска на 1+1

12.02.2020 / 14:52
Президент Украины Владимир Зеленский допускает обострение конфликта с собственником телеканала "1+1" бизнесменом Игорем Коломойским после обысков СБУ в студии программы "Гроші".

 В частности, по делу о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом шла речь в интервью Зеленского агентству "Интерфакс-Украина".

Прямая речь: "У меня столько конфликтов со всеми, что, знаете, – плюс один, один плюс один… Я люблю, кстати, этот канал, потому что там наш продукт, потому что долгие отношения. Это не касается ситуации, которая есть у СБУ с работниками Саши Дубинского. Я считаю, что надо разделять. Ну, будет конфликт, что я могу сделать".

Говоря о расследовании дела о прослушивании главы правительства, Зеленский отметил, что "главный вопрос – кто заказал, второй – кто это сделал, третий – кто выкладывал эту информацию. Надо развязать этот узел".

Напомним: 5 февраля стало известно об обысках на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве. Обыски также проводились в УДО и у чиновников.

Председатель Службы безопасности Иван Баканов заявил, что обыски проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

6 февраля Зеленский сообщил, что записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука были загружены в Интернет с техники в редакции программы Дубинского "Гроші".

Дубинский заявил, что людям безразлично, кто записывал, а важно, что думает премьер, и это работа журналистов публиковать такие данные.

15 января в сети опубликовали аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что "полный профан в экономике". Тот же голос говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" - и ему надо объяснять их.

Зеленский дал поручение правоохранительным органам за две недели установить причастных к записи разговоров у Гончарука.

Источник

конфликт, Коломойский, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.