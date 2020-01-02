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В Почаеве тысячи верующих УПЦ отметили память преподобного Амфилохия

02.01.2020 / 14:19
В Почаеве тысячи верующих УПЦ отметили память преподобного Амфилохия
pochaev.org.ua Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви

В Свято-Успенской Почаевской лавре 1 января, в день памяти преподобного Амфилохия, Почаевского чудотворца, состоялись торжественные богослужения.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители.

Накануне праздника святые мощи преподобного Амфилохия были перенесены в Преображенский собор, где и были совершены праздничные богослужения, всенощное бдение и две божественных литургии.

Всенощное бдение и позднюю Литургию в соборном храме Лавры возглавил митрополит Хустский и Виноградовский Марк.

После чтения Евангелия митрополит Нежинский и Прилукский Климент обратился к верующим со словом проповеди.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

После поздней Литургии святые мощи были перенесены в Пещерный храм, где они всегда почивают.

Источник: Inpress.ua
Почаев, УПЦ
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