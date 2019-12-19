Братия Киево-Печерской лавры передала детям-подопечным Центра социально-психологической реабилитации подарки

Братия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры передали детям-подопечным столичного Центра социально-психологической реабилитации подарки.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, монахи навестили детей накануне дня памяти святителя Николая, 18 декабря.

Братия Киево-Печерской лавры каждому ребенку вручили подарочные наборы.

Архимандрит Глеб рассказал детям о житии святого Николая и истории праздника.

«Братия соцотдела благодарят всех, кто помогает их подопечным, а также напоминают о том, что можно жертвовать сезонную одежду и обувь, продукты длительного хранения, канцтовары, бытовую химию и все то, что может понадобиться подопечным отдела социального служения Лавры. А также к празднику Рождества Христова детям подарки, конфеты, сладости, игрушки», - сообщили в Киево-Печерской лавре.

Благотворительную помощь можно передать по адресу: Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, корпус № 65, кабинет № 215.