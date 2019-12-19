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Кабмин открыл Офис противодействия рейдерству

19.12.2019 / 15:46
Кабинет министров открыл Офис противодействия рейдерству, цель которого - максимально защитить право собственности человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Это так называемый маленький административный суд. Каждый человек, чьи права собственности нарушены, может сюда обратиться.

Минюст сделал чрезвычайную работу. Наша задача - максимально защитить право собственности человека. Реагировать будем мгновенно", - подчеркнул он.

По его словам, на сегодня прекратилось системное рейдерство.

Гончарук также отметил, что за три месяца из 1404 жалоб рассмотрено и принято решение по 1064 из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам.

Напомним: ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине уже не действуют группы, которые занимаются рейдерством, хотя иногда случаются единичные случаи.

Источник

Кабмин, рейдерство, противодействие рейдерству
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