Рада одобрила "антирейдерские" изменения в Земельный кодекс

За принятие закона проголосовали 362 народных депутата.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, представляя документ, отметил, что закон позволит комплексно противодействовать рейдерству и на законодательном уровне создаст действенные меры предосторожности для противодействия противоправному захвату земельных участков.

Председатель комитета отметил, что в случае введения закона государственный реестр и государственный кадастр будут автоматически обмениваться информацией.

Также этот закон обязует оцифровать все имеющиеся в Госгеодастре сведения о ранее выданных государственных актах и зарегистрированных договорах аренды и в максимально сжатые сроки внести эти данные в кадастр.

По словам председателя комитета, законом вводятся меры предосторожности относительно подделки документов нотариального типа.

Сольский напомнил, что закон о противодействии рейдерству был принят в первом чтении предыдущим составом парламента и поблагодарил авторов за плодотворную работу над законом.

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