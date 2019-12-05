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Иерарх Критской Православной Церкви отказался участвовать в богослужении из-за присутствия представителя ПЦУ

05.12.2019 / 18:31
Иерарх Критской Православной Церкви отказался участвовать в богослужении из-за присутствия представителя ПЦУ
Архиепископ Ириней Источник: Центр інформації УПЦ
Греческое СМИ сообщает, что многие фанарские иерархи воздерживаются от богослужений с ПЦУ

Архиепископ Критской Православной Церкви Константинопольского патриархата Ириней (Афанасиадис) не стал участвовать в богослужении из-за присутствия архиепископа Православной Церкви Украины Евстратия Зори.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом написал греческий ресурс Оukraniko.

«Мы все видели трагический образ мудрого архиепископа Критского Иринея, который отказался участвовать в совместном богослужении с раскольниками из Украины и смиренно молился в алтаре», - сообщает греческое издание.

По мнению источника, каноническая Церковь имеет поддержку в числе греческих митрополитов, не все из которых согласны с решениями патриарха Варфоломея.

Издание отмечает, что «Московский Патриархат и митрополит Киевский до сих пор движутся в пределах Священных Канонов, и не могут быть подвергнуты критике со стороны Православной Церкви, поскольку их позиции ясны и имеют примеры в церковной истории».

В «Оukraniko» считают, что Константинопольский патриарх оказывает давление на Поместные Церкви относительно скорейшего признания ПЦУ.

«Патриарх Варфоломей пытается строго навязать собеседникам свое собственное мнение, когда они выражают негативное отношение к его решениям», - отметили в издании.

По мнению журналистов ресурса, глава Фанара не осознал, что «повторяющиеся угрозы, давление и запугивание не заставят отказаться от верной позиции многих богословов и епископов по «украинскому вопросу».

Греческое СМИ сообщает, что многие фанарские иерархи воздерживаются от богослужений с ПЦУ.

«Митрополиты Фанара, которые считаются самыми серьезными и превосходными богословами, такие как митрополит Принкипонисский Димитрий (Комматас), митрополит Галлиопольский и Мадитский Стефан (Динидис) и митрополит Иконийский Феолипт (Фенерли́с) не только не уверены в правильности автокефалии ПЦУ, но и воздерживаются от контактов с раскольниками», -отметили в источнике.

 

Источник: Inpress.ua
упц, Варфоломей
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