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В УПЦ рассказали, как дочь священника спасла жизни пациентов госпиталя при пожаре

26.11.2019 / 14:16
В УПЦ рассказали, как дочь священника спасла жизни пациентов госпиталя при пожаре
Таисия Криворучко Источник: Центр інформації УПЦ
Капитана Таисию Криворучко наградили медалью «За жертвенность и любовь к Украине»

Дочь священника Украинской Православной Церкви, капитан медицинской службы Таисия Криворучко организовала успешную эвакуацию пациентов военного госпиталя при пожаре.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Камень-Каширского благочиния Волынской области. 

В Луцком гарнизонном военном госпитале 20 сентября произошел пожар, который охватил крышу и верхний этаж здания.

«Кто-то спрашивает, был какой-то страх или испуг? Не было такого. В первую очередь думаешь о больных, о правильной эвакуации, чтобы никто не остался в госпитале, чтобы никого не завалило, чтобы никто не надышался дымом. Это надо делать как можно быстрее. Когда думаешь об этом все, то нет уже никакого страха. Жизнь и здоровье людей превыше всего», - сказала Таисия Криворучко.

К тушению пожара привлекли 12 пожарных машин и полстотни спасателей.

Всех эвакуированных распределили в областном госпитале ветеранов войны, в городской инфекционной и областной клинической больнице.

Капитана Таисию Криворучко наградили медалью «За жертвенность и любовь к Украине».

«Во время пожара в госпитале она не побоялась сама заходить в горящие помещения. Именно благодаря ее четким действиям эвакуация прошла в кратчайшие сроки. Также удалось сохранить медицинское оборудование и документацию, благодаря чему стало возможным практически без помех продолжить дальнейшее лечение пациентов, которые на тот момент находились на лечении в госпитале», - отметил глава «Союза воинов АТО Волыни» Александр Серватович, который вручал награду.

Таисия Криворучко - дочь протоиерея Николая, настоятеля храма Украинской Православной Церкви села Залазье Любешовского района Волынской области.

«Непросто было родителям благословлять дочь в 2015 году на военную службу, но их искренняя молитва стала тем покровом, который берег Таисию в зоне проведения ООС и при исполнении присяги на верность народу Украины», - отметили в епархии.

Источник: Inpress.ua
герой, упц
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