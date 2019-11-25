Как прочистить канализацию в частном доме: доступные способы

Канализационные стоки нужно прочищать по мере необходимости – то есть после появления засоров в канализационных трубах. Есть несколько способов очистки стоков – их применяют специализированные компании вроде Krot-Servis и сами владельцы частных домов.

Причины появления засоров

Пробки в трубах канализации появляются в результате нарушения правил эксплуатации систем. Симптомы, которые указывают на наличие неисправности:

появление неприятного запаха из отверстия слива или других частей сантехники;

резкое падение напора вода или полное ее исчезновение;

застои жидкости в раковине (плохо пропускает слив);

повышение уровня воды в унитазе.

Читайте, как прочистить канализацию в частном доме, по ссылке http://krot-servis.com.ua/news/kak-prochistit-kanalizatsiyu-v-chastnom-dome, полезные советы вы найдете в нашем обзоре. Всегда можно попробовать устранить проблему своими силами, а, если не выйдет, обращаться за профессиональной помощью. Примерную стоимость таких работ вы найдете на сайте службы Krot-Servis.

Снятие сифона или применение троса

Прежде чем обращаться к профессионалам для прочистки канализации, попробуйте такие простые методы решения проблемы. Для начала открутить пластиковый стакан, подставив под слив ведро – в него будут стекать нечистоты. Учтите, что ведро по габаритам войдет не везде – если не помещается, используйте любую другую емкость (бутылка, банка).

Раскручивать трубы под сифоном необязательно – удалять волосы и другие засоры удобно узкой трубкой или специальной проволокой, тонкой палочкой. Дополнительно можно совершать небольшие вращательные движения. После прочистки сток промывают потоком горячей воды.

Трос – универсальный метод прочистки. Действовать нужно осторожно, следить за тем, чтобы он не закручивался. Устранение засоров данным способом требует наличия определенных навыков.

Стоит ли использовать химию

В продаже представлен широкий выбор химических формул для прочистки засоров – самый популярный «Крот», но есть и другие. Наросты жира, мыла неплохо убирают средства вроде «Доместоса» или обычный уксус – их добавляют в слив на час, потом делают промыв. Стоит или нет применять такие методы – вопрос спорный. Поначалу слив будет прочищаться, но потом химические вещества скапливаются на стенках, желируются и создают новые проблемы. Сантехники рекомендуют прибегать к методу в частных случаях.