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В РПЦ увидели, что поддержка ПЦУ провоцирует раскол внутри Поместных Церквей, которые ее признали

11.11.2019 / 16:54
В РПЦ увидели, что поддержка ПЦУ провоцирует раскол внутри Поместных Церквей, которые ее признали
Ουκρανικό Источник: Телеграм
Владимир Легойда обратил внимание на то, что "ситуация повторилась и в Патрах, где Драбинко и Шостацкого не допустили к сослужению, в результате чего делегации пришлось полностью менять маршрут паломничества".

В Русской Православной Церкви увидели, что поддержка Православной Церкви Украины провоцирует раскол внутри Поместных Православных Церквей, которые признали эту религиозную структуру.

Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Известно, что «для доброго гостя и хозяин поживится», а иному «поклон да и вон». Вот так и вышло у митрополитов ПЦУ Александра Драбинко и Симеона Шостацкого, которые решили отпраздновать признание Элладской Церковью, совершив большое паломничество в Грецию.

Иерархи хотели послужить с греческим духовенством на острове Эгина в день памяти святителя Нектария Эгинского. Однако, как пишут СМИ, митрополит Идрский, Спетский и Эгинский Ефрем счел за благо отказаться от такого предложения. А игумения Свято-Троицкого монастыря, где покоятся мощи святителя Нектария, заявила, что «людям в рясах, притворяющихся священниками», не то что служить, но и войти в монастырь она не позволит», - отметил спикер РПЦ.

Владимир Легойда обратил внимание на то, что «ситуация повторилась и в Патрах, где Драбинко и Шостацкого не допустили к сослужению, в результате чего делегации пришлось полностью менять маршрут паломничества.

По информации греческих СМИ, на сайте Переяславско-Вишневской епархии ПЦУ изначально анонсировалось не только паломничество, но и совместная литургия на Эгине, но потом про сослужение убрали».

Владимир Легойда рассказал, что эта ситуация свидетельствует о раздоре в Церквях, которые признали ПЦУ.

«Остается надеяться, что такой холодный душ остудит головы сторонников признания ПЦУ в других Поместных Церквах, которым следует понять, что поддержка украинского церковного раскола неизбежно спровоцирует раскол и внутри их собственных Церквей», - отметил он.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, ПЦУ
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