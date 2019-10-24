Рябошапка уволил Горбатюка

Об этом свидетельствует комментарий Горбатюка "Украинской правде"

Прямая речь: "Сообщили из кадров, сегодня генеральный прокурор подписал приказ об увольнении. Пригласили ознакомиться. Пока не знакомился с приказом.

В любом случае, это вне рамок закона, то есть никаких правовых обстоятельств для увольнения не было. В Офис генпрокурора могли не брать, но увольнять не было оснований...

Такое решение Горбатюк связывает с тем, что он "неудобен" для нового руководства ГПУ. Формальным основанием увольнения Горбатюк считает переаттестацию прокуроров.

По его словам, он написал заявление другого образца, его не допустили к переаттестации, поэтому он ее и не прошел.

Горбатюк сказал, что обжалует такое решение генпрокурора и будет писать заявления о преступлении.

Прямая речь: "Они, в данном случае, приравняли меня к прокурорам, о том, что те, кто не подал заявления, подлежат увольнению, но в отношении следователей другой порядок. Закон о прокуратуре с 27 ноября 2018 года не распространяется на следователей прокуратуры".

Напомним, 20 октября Горбатюк заявил, что созданные при ГПУ кадровые комиссии не имеют права проводить аттестации прокуроров.

Так, все прокуроры и следователи, которые хотят работать в Офисе генпрокурора, должны пройти аттестацию, которую должна оценивать комиссия Офиса генпрокурора.

Сейчас Офиса генпрокурора не существует, поэтому были созданы другие комиссии, при ГПУ, которым поручили заниматься аттестацией. Таким образом, по мнению Горбатюка, деятельность этих комиссий вне закона и, соответственно, их решения могут быть обжалованы и бесспорно отменены.

Также пока неизвестно, по каким критериям выбирали членов комиссий, ведь открытого конкурса не было.

21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов.

Преступления времен Майдана теперь будет расследовать Государственное бюро расследований, за деятельностью которого будет присматривать новый департамент в Генпрокуратуре.

19 октября прокурор управления спецрасследований Алексей Донской заявил, что Генеральная прокуратура не допустила к аттестации его и Сергея Горбатюка.

Он также сообщил, что по процедуре сокращения из ГПУ уволили следователей Юрия Безщасного, Андрея Демьяненко и Виталия Тарасюка.

29 августа Зеленский внес в Раду законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

В проекте закона речь шла о ликвидации военной прокуратуры, уменьшении штата прокуратуры, приостановлении деятельности квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров к 1 января 2021 года. Кроме того, к генеральному прокурору возвращается требование иметь высшее юридическое образование.

19 сентября Рада приняла закон во втором чтении. "За" проголосовали 259 депутатов.

Согласно закону, все прокуроры, желающие остаться в системе прокуратуры, должны пройти аттестацию.

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