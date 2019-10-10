При разведении сил "серая зона" может расшириться и подконтрольными Киеву пунктами, и частью Донецка

Это следует из слов заместителя командующего штаба Операции объединенных сил Богдана Бондаря в программе "Ваша Свобода" на "Радио Свобода".

Проект "Донбасс. Реалии" ранее получил от источников один из вариантов разведения войск на Донбассе, согласно которому "серыми зонами" могут стать Широкино, Пески, Гранитное и другие подконтрольные Киеву населенные пункты, также в демилитаризованную зону войдут Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Екатериновка, Луганское, а частично демилитаризованными будут Талаковка, Бердянское, Старогнатовка и Зайцево.

Богдан Бондарь, комментируя это, сказал: "Пока что, возможно, это один из вариантов, которые рассматриваются".

"Но мы должны заметить, что и противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников – из тех населенных пунктов, которые сейчас пока не контролируются ВСУ. И все эти вопросы должны будут рассматриваться, как минимум, трехсторонне и в "нормандском формате", – подчеркнул он.

"Пока мы планируем завершить три участка, а в дальнейшем перейти, возможно, к другим вариантам, если они будут предложены украинской стороной или противоположной стороной. Пока обсуждение по другим участкам не проводилось", – заявил Бондарь.

Он рассказал, что представителей общины Золотого приглашали в Станицу Луганскую, чтобы они посмотрели, как там прошло разведение, как обеспечивают пропуск мирного населения.

"На участках Золотое и Петровское мы готовы к разведению, готовы к тому, что выполним взятые на себя обязательства. В то же время противник постоянно осуществляет обстрелы. Даже вчера (7 октября – ред.), когда находились в районе Золотого наши должностные лица, было несколько провокационных выстрелов, которые говорили о том, что российские оккупационные силы не желают этого разведения", – заявил Бондарь.

"Мы отслеживаем всю эту ситуацию. Кроме того, информируем представителей ОБСЕ, осуществляющих мониторинг будущих участков для разведения. Если будут обстрелы, если это не будет прекращаться, то действительно разведении сил и средств будет откладываться, пока не будут соблюдены все условия, в том числе, которые были определены министром обороны", – сказал он.

Заместитель командующего штаба ООС также отметил, что уже есть "опыт работы в Станице Луганской, где несколько улиц попали в область разведения".

"И так же Катериновка. Около 120 человек остается в области разведения. Там будут работать все органы власти, будет работать Нацполиция, а также будет соответственно осуществляться мониторинг. ОБСЕ взяло обязательство – мониторинг верификации этих участков. А украинская и российская стороны соответственно – зеркальный отвод на 1 километр для каждой стороны", – сказал он.

Предыстория: 30 июня завершилось разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской. 5 октября на мосту вблизи Станицы Луганской открыли временный обходной переход.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

Начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что в результате разведения войск на Донбассе украинские военные отойдут на позиции, которые занимали в 2016 году.

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