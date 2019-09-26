Митрополит Онуфрий считает духовно-пастырскую опеку военнослужащих приоритетом в деятельности УПЦ

Тем, кто занимается военной паствой, приходится нести свое служение в условиях морального и правового давления.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в обращении к организаторам и участникам ежегодного собрания военного духовенства Украинской Православной Церкви, которое состоялось в Очакове.

«Уникальный опыт, полученный военными капелланами в современных условиях, требует нового анализа и осмысления. Тем, кто продолжает заниматься военной паствой, приходится нести крест своего служения в условиях морального и правового давления. Важность вашего настоящего опыта трудно переоценить», - сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель Украинской Православной Церкви поблагодарил священников, которые под обстрелами проповедовали о Христе.

«Хочу выразить искреннюю благодарность тем, кто был на передовой под обстрелами и нес Христовое слово о мире и любви туда, где каждое мгновение жизни для кого-то могла стать последней. Любовь - это, прежде всего, жертвенность, которую вы, всечестные отцы и братья, проявляете ради ближних и на благо нашей Родины. Призываю вас и в дальнейшем, несмотря ни на что, нести послушание добросовестно и мужественно, с искренней верой и надеждой на милосердие и помощь Божию», - продолжил Архипастырь.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что духовно-пастырская опека военнослужащих является одним из приоритетов в деятельности Украинской Православной Церкви.

«Подтверждаем наше понимание сложностей капелланского служения в сегодняшних условиях и молимся за всех вас», - сказал Предстоятель УПЦ.

«Сугубо просим нашу самую первую предстательницу перед Господом - Пресвятую Богородицу, чтобы Ее молитвами и заступничеством Спаситель послал долгожданный мир нашей многострадальной Украине», - подытожил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.