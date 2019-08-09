Топа Института журналистики КНУ Шевченко заподозрили в плагиате

Скандального заведующего кафедрой в Институте журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Валерия Иванова и его коллегу Инессу Артамонову заподозрили в плагиате докторской диссертации.

За это Аттестационная коллегия Министерства образования и науки Украины ранее даже лишила научной степени доктора наук преподавателя ДонНУ, заведующую кафедрой журналистики Артамонову, пишет Обозреватель.

Ее научным консультантом был именно Иванов. Докторскую диссертацию на тему "Интернет-журналистика в Украине: эволюция, социнформационный контекст, системные характеристики" Артамонова защитила в 2009 году.

Однако, как пишут журналисты, эта научная работа была списана с российских диссертаций. Ученые Украины и России писали многочисленные письма в ДонНУ и Минобразования, но должной реакции не было несколько лет.

По информации, полученной от сотрудников КНУ имени Тараса Шевченко, замалчивать скандал Артамоновой долгое время якобы помогал Иванов, который знал про плагиат и у которого есть связи в профильном министерстве. По информации источников, он переживал за свою репутацию, а также якобы получил довольно крупную сумму средств за "защиту" диссертации своей подопечной.

Напомним, что имя Иванова также фигурировало в скандале в связи с подозрениями его участия в отмывании средств через панамские офшоры. Согласно обнародованным документам, он якобы переводил десятки тысяч евро и долларов на свою панамскую компанию Lintown Systems Corp. через латвийский банк JSC Regionala Investiciju Banka, фигурирующий в ряде громких международных скандалов, связанных с отмыванием денег мафии и тоталитарных режимов.

Возвращаясь к теме плагиата, важно отметить, что новость об этом внезапно исчезла с сайта Минобразования.

Тем временем на сайте Комиссии журналистской этики заступились за Иванова, отметив, что его репутацию безосновательно пытаются испортить. В частности, Комиссию возмутило давление на него со стороны полиции из-за дела, связанного с бизнесом сына завкафедрой Института журналистики КНУ.

"Комиссия журналистской этики, чья деятельность поддерживается ведущими журналистскими и медийными общественными организациями Украины, выражает решительный протест против грубого давления органов следствия Национальной полиции на нашего авторитетного коллегу, президента Академии украинской прессы, профессора, доктор филологических наук Валерия Иванова!" – говорится в открытом письме комиссии.

"Уже третий месяц продолжается возмутительная кампания против нашего коллеги –семье профессора Иванова арестован доступ к банковским счетам, в доме проведен обыск, а авторитетным отечественным и международным организациям следователями направляются запросы, которые имеют целью подорвать репутацию ведущего ученого и общественного деятеля", – добавили в заявлении.

Также в Комиссии журналистской этики возмутились получением запроса Главного следственного управления Национальной полиции Украины о ее деятельности и о взаимоотношениях органа с Ивановым, который является его членом.

"Мы признаем право органов Национальной полиции реагировать на возможные правонарушения и проводить досудебные расследования. Но досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР от 5 октября 2015 года, касается деятельности не Валерия Иванова, а рекламного бизнеса его взрослого сына – Дениса. Соответственно, следственные органы не должны оказывать давление на родителей, безуспешно пытаясь – уже четвертый год – расследовать дело в отношении независимой экономической деятельности Дениса Иванова", – отмечается в письме.

В Комиссии журналистской этики уточнили, что еще в мае Валерий Иванов выразил публичный протест против обысков и произвола следствия в отношении его семьи. Этот обыск проводили по еще одному делу, где подозреваемого в плагиатном скандале обвиняли в сборе информации об одном из руководителей следственного управления Национальной полиции для вымогательства и шантажа.

"Само давление на профессора Иванова приобрело абсолютно нецивилизованные формы. Против нашего коллеги использовался весь спектр "черного" PR. Через так называемые "сливные" сайты публиковались материалы следствия, на публичные мероприятия с его участием приходили провокаторы", – возмущаются в комиссии.

В связи с этим ее члены призвали руководство МВД и Национальной полиции внимательно выяснить обстоятельства, изложенные в письме, и защитить Иванова от необоснованных обвинений и давления.

Известно, что помимо работы в Институте журналистики Иванов создал и возглавляет Академию украинской прессы (АУП), где его жена Татьяна Иванова за гранты авторитетных международных организаций читает лекции. Журналисты пишут, что семья ведет довольно роскошный образ жизни, отдыхая на дорогих курортах и останавливаясь в лучших отелях.

Напомним, что в Печерском суде Киева рассматриваются материалы в рамках уголовного производства в отношении сына Валерия Иванова Дениса. Еще в 2015 году СБУ и другие правоохранительные органы заинтересовались деятельностью Дениса Иванова и его фирмы ООО "Смарт Менеджер".

Тогда СБУ заявила о расследовании сотрудничества между "Укрзалізницею" и частной компанией "Смарт Менеджер", собственником и руководителем которой являлся Денис Иванов. Ряд чиновников и руководство частной компании шло по делу в присвоении 21 млн грн госсредств. Речь идет об услугах медиаподдержки, которые "Смарт Менеджер" якобы оказывала монополисту, а в реальности деньги выводились из госкомпании и просто "дерибанились".

С постановлением суда на обыск правоохранители пришли и к отцу Валерию Иванову. Вероятно, они подозревали, что и он был замешан в деятельности фирм сына по разворовыванию средств с госпредприятий в особо крупных размерах.