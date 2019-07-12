На Буковине появился новый храм УПЦ

В селе Дибровка Сторожинецкого района Черновицкой области митрополит Мелетий (Егоренко) освятил престол в храме в честь святого пророка Илии.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, 9 июля митрополит Мелетий совершил в храме первую Божественную литургию.

Также в этот день в храме прошла очередная исповедь духовенства Сторожинецкого благочиния.