По стопам Винника и Вакарчука. Макс Барских тоже идёт в политику

Известный украинский и российский певец и автор песен Макс Барских тоже идет в политику. Исполнитель идет в команде народного депутата Украины Антона Киссе, который входит в состав депутатской группы «Партия «Возрождение» в Верховной Раде. Об этом рассказал источник в команде Барских.

«Макс - сознательный гражданин. Он тоже видит, как испортились отношения Украины и России и хочет исправить ситуацию. Политика, как и музыка, это всего лишь инструмент для донесения своей позиции, своих идей. В этом нет ничего необычного», - говорят в команде у Барских.

На вопрос, правда ли, что за первое выступление в округе в Одесской области, где баллотируется Антон Киссе, Макс Барских получил 200 тысяч долларов США, в команде певца заявили, что ничего не происходит просто так.

«Послушайте, Макс - известный исполнитель. Он отменил ради поддержки Антона Ивановича ряд концертов. На него работает целый коллектив, у которых есть семьи и которые тоже должны зарабатывать. Тем более, 200 тысяч - это не такая большая цифра для исполнителя уровня Барских», - заявили в команде исполнителя.

Первый концерт Макса Барских в поддержку Антона Киссе пройдет в Болграде 14 июля.

Напомним, Олег Винник ездит по Украине с туром в поддержку Аграрной партии, которую возглавляет Михаил Поплавский. Святослав Вакарчук ведет в Верховную Раду партию «Голос».