Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания за нарушение регламента

Об этом сообщил председатель делегации Верховной Рады в Ассамблеи Владимир Арьев.

"Саморазрушение ПАСЕ началось. Мы обратились в регламентный комитет и требуем от Паскье отстраниться от ведения сессии из-за зафиксированного факта пренебрежения голосованием делегатов до комитетских выводов", - написал Арьев на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, 24 июня.

Он пояснил, что президент ПАСЕ допустила нарушение регламента: "Произвольно изменила повестку дня, когда голосование показало, что не было достаточно голосов (2/3 от присутствующих)".

"Такой откровенной наглости я не помню за все 6,5 лет работы ПАСЕ. Мало того, Паскье все признала после того, как я взял слово и указал ей на это нарушение, но отказалась исправлять неправомерные действия", - поделился Арьев.

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