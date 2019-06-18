Филарет заявил, что Епифаний не является митрополитом и «он даже не священник»

Экс-глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) заявил, что новая Православная Церковь Украины не является канонической Церковью, поскольку она не признана ни одной из Поместных Церквей, кроме Фанара.

Об этом он сообщил в интервью Украинскому радио в программе «Персона ґрата».

«Не называйте ПЦУ канонической Церковью, не утверждайте неправду, – заявил Филарет корреспонденту Украинского радио. – Она не признана другими Церквями канонической, а признана только одним Вселенским Патриархом. Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической Церковью ПЦУ не признают 13 Поместных Церквей. То какая же она каноничная? Когда с митрополитом Епифанием никто не служит, кроме Вселенского патриарха»?

Филарет напомнил, что с получением Томоса ни от одной из Автокефальных Церквей не последовало признания ПЦУ: «Не признает ни одна Церковь, не только Русская, но и Элладская, Иерусалимская, Александрийская, Сербская, Румынская, Болгарская, Албанская, Польская, Грузинская, никто не признает. И потому хвастаться тем, что у нас есть Томос об автокефалии не стоит. Он ввел нас в заблуждение».

Филарет также заявил, что не признавал свою анафему с самого начала, и, как он уверен, ее не признал весь украинский народ. Именно эта уверенность помогла ему рукоположить для УПЦ КП большое количество епископов. Однако, по его мнению, рассуждения о снятии с него анафемы в 2018 году подрывают уверенность в том, что эти рукоположения были законны.

«Хорошо, если Вселенский Патриарх снял с меня анафему в 2018 году, – рассуждает Филарет. – То до 2018 года я был под анафемой, или нет? Если я был под анафемой, то это означает, что все эти епископы (ПЦУ, – ред.) недействительны. И Епифаний не только не является митрополитом – он даже не священник. Если Вселенский патриарх снял с меня анафему в 2018 году, то весь епископат – недействителен!»