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Гройсман рассказал о партии, с которой пойдет на выборы

27.05.2019 / 13:48
Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал детали о партии, с которой он собирается участвовать во внеочередных парламентских выборах.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина".

"Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю и хочу сформировать команду людей, которые имеют молодость, уже опыт и четко понимают, что нужно государству. Эта политсила будет называться "Украинская стратегия" и наша стратегия - это сильная Украина и состоятельные граждане", - отметил премьер.

Напомним: 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку.

Согласно закону о Кабинете министров, премьер-министр имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке.

Верховная Рада рассматривает вопрос об отставке премьер-министра не позднее, чем на десятый день после поступления заявления об отставке, если она поступила во время очередной сессии Верховной Рады, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.

Принятие Верховной Радой решения об отставке премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабмина.

Ранее Гройсман заявил,что будет участвовать в парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года.

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выборы, Гройсман
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